Chicago non riaccoglierà Lonzo Ball entro questa stagione, ma dall'Illinois arrivano comunque notizie in un certo senso positive sul futuro della point guard dei Bulls. L'allenatore Billy Donovan, infatti, ha fatto sapere che il dolore al ginocchio che ha fermato l'ex prodotto di UCLA è sostanzialmente scomparso e che da gennaio Ball potrà tornare a correre. Proprio a gennaio - il 14 per l'esattezza - saranno due anni da quando Ball ha disputato la sua ultima partita NBA, prima di iniziare un calvario che lo ha visto costretto a sottoporsi a tre interventi chirurgici al ginocchio. Per compensare alla sua prolungata assenza, ai Bulls è stata riconosciuta un'eccezione salariale da 10.2 milioni di dollari, ma in campo mancano (e tanto) la regia e le magie del giocatore capace di viaggiare a 13 punti di media, con più di 5 assist e 5 rimbalzi a sera durante la stagione 2021-22, l'ultima che lo ha visto in campo. "Il suo atteggiamento non è mai cambiato - lo ha lodato coach Donovan - e questo gli va riconosciuto. Continua a essere ottimista sul suo ritorno in campo, e quando devi attraversare tutte le tribulazioni che ha attraversato lui non è facile: è molto più facile lasciarsi travolgere dai dubbi e dalle domande".