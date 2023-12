Quella messa in campo nella notte a Portland non è stata solo una delle migliori prestazioni dell'annata da rookie di Victor Wembanyama, ma ha anche fatto entrare il francese in una classifica davvero speciale. Con i 30 punti segnati ai Blazers tirando con l'81.5% di true shooting il francese è infatti entrato nel club esclusivo degli "adolescenti" ad aver mandato a referto partite da almeno 30 punti con un'efficienza al tiro degna di un veterano

