Quella messa in mostra nella straripante vittoria 150-116 su Atlanta è stata una delle migliori prestazioni offensive nella storia dei Pacers, che con i 50 assist totali mandati a referto hanno segnato il record di franchigia. A guidare Indiana, come sempre, è stato Tyrese Haliburton, miglior assistman della NBA a 12.8 di media a partita, che contro gli Hawks ne ha distribuiti 18 in 25 minuti giocati

