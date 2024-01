Lakers, crisi senza fine. Curry salva Golden State

Neanche i 63 punti della coppia Davis-James salvano i Lakers dal 10° ko nelle ultime 13 partite, battuti in casa anche dai Grizzlies. Steph Curry segna 14 dei suoi 26 punti nel 4° periodo e salva gli Warriors da una sconfitta interna contro i Pistons. Banchero firma la sua prima tripla doppia in carriera ed è decisivo in casa dei Nuggets, vittorie pesanti per i Clippers e Knicks. Boston fa 17 su 17 in casa superando Utah (7 punti per Fontecchio): di seguito risultati e highlights delle 14 partite della notte NBA