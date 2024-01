I Lakers tornano a vincere dopo 4 sconfitte in fila superando i Clippers nel derby grazie ai 25 punti di LeBron James. Steph Curry non segna mai e Golden State perde in casa con Toronto (37 punti per RJ Barrett), Dallas supera Minnesota grazie ai 69 punti della coppia Doncic-Irving. Strepitoso Banchero con la seconda partita consecutiva da 35+10 decidendo il supplementare contro Atlanta, brutto ko interno di Phoenix contro Memphis priva di Morant. Vincono anche Cavs, Blazers, Pelicans e Nuggets