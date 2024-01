Anche a 39 anni di età, LeBron James continua a sembrare il giocatore più atletico in campo ogni volta che gioca. Anche stanotte ha suonato la carica per la vittoria dei Lakers nel derby contro i Clippers realizzando una super schiacciata sulla testa di Paul George, mettendo il punto esclamativo a un contropiede gestito in prima persona. Per lui 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per aiutare i gialloviola a interrompere una striscia di 4 sconfitte in fila, portandosi a meno di 500 punti da quota 40.000 in carriera