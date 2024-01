Mitchell illumina Parigi: Cleveland batte Brooklyn

Cavs e Nets ci mettono un po’ a carburare, complici percentuali decisamente troppo basse per regalare spettacolo, ma si svegliano all’improvviso e regalano al pubblico di Parigi un quarto quarto entusiasmante. A spuntarla è Cleveland, che prende velocemente il controllo delle operazioni (16-4 di parziale per cominciare la partita) e non si voltano più indietro, toccando anche il +26 nel corso del terzo quarto. La gara sembra indirizzata verso un ultimo quarto di garbage time, ma Brooklyn ha un sussulto d’orgoglio e inizia a segnare canestri a ripetizione, portando lo svantaggio sotto la doppia cifra e riaccendendo la Accor Arena di Bercy. Anche gli animi in campo si scaldano, con Nic Claxton che esulta in faccia a Tristan Thompson e il veterano dei Cavs che viene addirittura espulso dopo una mezza rissa tra le due squadre, apparecchiando la tavola per il gran finale. Mikal Bridges e Cam Thomas ci provano fino all’ultimo realizzando 26 punti a testa per i Nets insieme ai 20 di Lonnie Walker IV, ma dall’altra parte si trovano la strada sbarrata da uno strepitoso Donovan Mitchell.