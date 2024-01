In attesa di scendere in campo questa sera contro i Brooklyn Nets (diretta dalle 20.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Davide Pessina), Donovan Mitchell ha parlato del momento vissuto da Cleveland ai microfoni di Sky Sport, rivelando come la squadra sta reagendo alle pesanti assenze di Darius Garland e Evan Mobley

Quando scenderanno in campo questa sera sul parquet della Accor Arena di Parigi per affrontare i Nets nel Paris Game 2024, i Cavs lo faranno con un record (21-15) che attualmente vale il 6° posto ad Est e che è frutto soprattutto di 7 vittorie nelle ultime 10 partite. Vittorie arrivate nonostante le assenze pesanti di due punti fermi come Darius Garland e Evan Mobley, fuori per infortunio, a cui i ragazzi allenati da J.B. Bickerstaff hanno reagito alla grande. E il protagonista dell'ottimo momento vissuto da Cleveland è senza dubbio Donovan Mitchell, che in assenza di Garland e Mobley si è preso sulle spalle il peso della squadra, trascinandola oltre ogni aspettativa. "Il mio ruolo si è ampliato, ho dovuto fare un po’ più di cose" ha dichiarato l'ex Utah ai microfoni di Sky Sport, "a rendere tutto più facile, però, c’è il supporto di compagni come Sam Merrill, Georges Niang, Jarrett Allen e Tristan Thompson". Secondo Mitchell, che sta viaggiando a 27.2 punti, 5.7 assist e 5.2 rimbalzi di media a partita, il segreto del successo, suo e di squadra, sta nel guidare i compagni e nella disponibilità a fare ciò che serve per vincere: "Per quanto mi riguarda si tratta di agire da leader, a volte segnando, altre volte con passaggi o rimbalzi…insomma facendo ciò che la partita richiede". Sarà dunque questo l'atteggiamento con cui Mitchell si presenterà alla sfida parigina contro Brooklyn, da seguire live dalle 20.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.