Il 21enne Ryan Rollins è stato tagliato dagli Washington Wizards a seguito delle accuse di aver rubato in sette diverse occasioni da un supermercato Target per un totale di poco meno di 1.000 dollari tra generi alimentari, prodotti per il corpo e candele. Secondo quanto riportato da The Athletic andrà in tribunale a febbraio: al suo posto è stato firmato Hamidou Diallo

La notizia del taglio di Ryan Rollins da parte degli Washington Wizards aveva colto un po’ tutti di sorpresa: che interesse aveva una delle peggiori squadre della NBA a liberarsi di uno dei pochi giovani con un po’ di potenziale da sviluppare nel resto della stagione? A spiegare il motivo di quanto accaduto lo scorso lunedì è stato il sito The Athletic: secondo i documenti ottenuti, Rollins è accusato di aver rubato in sette diverse occasioni tra settembre e novembre da un supermercato Target nello stato della Virginia per un totale di poco meno di 1.000 dollari tra generi alimentari, prodotti per il corpo e candele. Rollins lo scorso anno ha guadagnato poco più di un milione di dollari con i Golden State Warriors ed era sotto contratto per 1.7 con gli Wizards dopo essere stato inserito nello scambio estivo che ha portato Jordan Poole nella capitale e Chris Paul nella baia, ma se le accuse verranno confermate rischia di vedere messa in pericolo la sua carriera NBA. Dal punto di vista della legge, invece, dovrebbe cavarsela con poco: la refurtiva dal valore inferiore a 1.000 dollari classifica il suo reato come minore nello stato della Virginia. La prima udienza è prevista per l’inizio di febbraio e il giocatore non si è ancora dichiarato per quanto accaduto, con gli avvocati che non hanno voluto commentare la notizia di The Athletic.