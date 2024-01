La stagione di Washington è stata fin qui avara di soddisfazioni, ma tra le poche note positive in casa Wizards c'è senza dubbio Bilal Coulibaly. Il rookie, ex compagno di Victor Wembanyama al Metropolitans 92, viaggia a 8.3 punti e 4.3 rimbalzi di media a partita entrando dalla panchina. E, come accaduto nella notte contro Indiana, il diciannovenne francese sta mettendo in mostra mezzi atletici notevolissimi. Chiedere ai Pacers per conferme...

