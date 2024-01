L'obiettivo, per i Lakers come per praticamente tutte le altre 29 squadre, sarebbe quello di portarsi a casa una stella. Sul mercato, però, di stelle non sembrano essercene molte, e sulla sponda gialloviola di Los Angeles non avrebbero forse nemmeno le contropartite necessarie. Così "Bleacher Report" ha provato ad abbozzare una sorta di piano B per Rob Pelinka e soci: 5 giocatori che non sono stelle ma che potrebbero aiutare LeBron James e Anthony Davis in questa stagione complicata