Dal suo arrivo a New York l'ex Raptors ha fatto fare un salto di qualità alla squadra, che sembra aver trovato in lui il pezzo mancante per puntare davvero in alto. Con OG Anunoby in campo i Knicks hanno vinto 8 delle ultime 10 partite e le statistiche mandate a referto dell'ala di origini nigeriane dopo lo scambio sono di portata storica. Prima di lui solo un altro nuovo acquisto aveva avuto un impatto simile, e si tratta di un recente Hall of Famer...

Ci sono incastri tecnici, tattici e caratteriali che sembrano da subito perfetti e che però a volte finiscono per smentire impressioni e pronostici. Non è il caso di quello tra OG Anunoby e i New York Knicks, che, almeno per il momento, sta dando i risultati desiderati. Anzi, il rendimento tenuto fin qui dall'ex Raptors sta persino andando oltre le più ottimistiche tra le previsioni elaborate al momento della trade. Perché se è vero che l'ala sembrava fin dall'inizio il pezzo mancante che serviva ai Knicks e le sue caratteristiche apparivano ideali per la concezione di basket predicata da coach Tom Thibodeau, l'impatto avuto sulla stagione di New York è stato persino superiore alle attese. Complice anche la ritrovata forma di alcuni dei suoi nuovi compagni, primo tra tutti Julius Randle, dall'arrivo di Anunoby al Madison Square Garden i Knicks hanno vinto 8 delle 10 partite disputate, lanciandosi in una scalata alla classifica della Eastern Conference che al momento li vede al 5° posto. E se il rendimento di squadra ha registrato un'impennata netta, quella relativa alle prestazioni individuali di Anunoby con la nuova maglia è stata per molti versi ancora più sorprendente.