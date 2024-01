Sulla carta quella casalinga con gli Wizards doveva essere una sfida piuttosto semplice per i Knicks, ma per strappare la vittoria i ragazzi allenati da coach Tom Thibodeau hanno avuto bisogno del miglior Jalen Brunson possibile. Il playmaker di New York ha chiuso con 41 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. E 20 di quei 41 punti sono arrivati nel decisivo 4° quarto, dove l'ex Mavs è stato del tutto inarrestabile

