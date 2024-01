I 52 punti segnati da Devin Booker a New Orleans una settimana fa erano valsi la vittoria. Questa notte la guardia di Phoenix si è addirittura superata mandandone a referto 62 e tirando con il 59.5% dal campo, ma contro gli Indiana Pacers è arrivata una sconfitta bruciante per 133-131. 29 dei 62 punti sono arrivati nel solo 1° quarto, mentre la serata storica per Booker è stata rovinata dalla tripla della possibile vittoria presa sulla sirena finale e che non ha nemmeno sfiorato il ferro