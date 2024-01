Il mercato sta per scaldarsi e i Lakers sembrano voler essere ancora una volta protagonisti. L'obiettivo sarebbe quello di rinnovare un roster che fin qui ha dimostrato limiti evidenti, ma per portare a Los Angeles qualche faccia nuova sarà necessario rinunciare a diversi elementi ora in squadra. "Bleacher Report" ha quindi provato a rispondere alla domanda: chi tra i gialloviola è davvero intoccabile? Il responso è meno scontato di quanto si possa pensare