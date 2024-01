La lega ha reso noto i dati di vendita del merchandising NBA (tra cui anche le canotte di gioco delle superstar più popolari) in base agli acquisti sul sito NBAStore.com. Gli Spurs entrano in top 10 per la prima volta, ovviamente trascinati dall'avvento di Wembanyama, che irrompe "altissimo" nella classifica delle maglie più desiderate

