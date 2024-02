KOBE BRYANT

A quattro anni di distanza dalla scomparsa del Black Mamba, uno dei ricordi più vividi che resta a Los Angeles - e non solo - è quello impresso lungo le pareti della città. I murales sorti per le strade della città californiana dopo la tragedia di Calabasas sono stati tantissimi: questi alcuni dei più belli per ricordare Kobe Bryant in questo anniversario di quel tragico 26 gennaio 2020 in cui perse la vita insieme alla figlia Gigi e ad altre sette persone