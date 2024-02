Non c’è Jimmy Butler, grande protagonista di quella che gli incroci ai playoff degli ultimi anni hanno trasformato un un’autentica rivalità, e il divario a livello di talento, già piuttosto evidente, tra Miami e Boston dà forma a una partita in cui sono gli ospiti a imporre il ritmo di gioco. Un ritmo di gioco che si basa su difese che da entrambe le parti lasciano parecchio a desiderare quanto a intensità, dando spazio agli attacchi in particolare nella prima parte di gara. E con difese tutto fuorché impenetrabili emerge già da subito la maggior caratura offensiva dei Celtics, che guidati da un Kristaps Porzingis (25 punti e 9 rimbalzi) in eccellente forma tirano con il 40% da tre contro il 28.6% degli Heat. Heat che perdono Josh Richardson per un infortunio alla spalla e che tuttavia riescono a restare attaccati alla partita grazie alle buone prestazioni di Bam Adebayo (22 punti e 13 rimbalzi) e Terry Rozier (13 punti e 6 assist) e vanno all’intervallo sul 59-50. Il copione si ripete anche al rientro in campo, purtroppo anche per quanto riguarda gli infortuni in casa Heat. Poco dopo la metà del 3° quarto, con i padroni di casa sotto 79-69, Rozier conclude un’incursione a canestro appoggiando male la gamba destra ed è costretto a uscire senza poter più rientrare. Proprio in quel momento Miami rientra comunque a due possessi di distanza sul 79-75, ma viene ricacciata indietro dalle due triple consecutive di un implacabile Jrue Holiday (15 punti e 6 assist). La partita sembra quindi saldamente nelle mani dei Celtics, ma a rimettere in dubbio il risultato ci pensa Jaylen Brown (20 punti e 9 rimbalzi), che a 7:54 dalla fine si guadagna un fallo tecnico per la reazione su un banale contatto di gioco con Duncan Robinson (15 punti). E nel clima da corrida gli Heat si esaltano, tornando a due possessi di distanza sul 96-92. E sulle spalle di un Tyler Herro (24 punti e 5 assist) che dopo un primo tempo opaco si prende in carico l’attacco consentendo a Miami di giocarsela nel finale punto a punto. Finale punto a punto su cui pesa molto il bonus raggiunto da Boston, che dalla lunetta chiude i conti grazie soprattutto alla freddezza di Jayson Tatum (26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).