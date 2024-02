Nella notte i Mavericks hanno avuto bisogno della sua 10° tripla doppia in stagione per battere Washington, ma i 26 punti, 15 assist e 11 rimbalzi mandati a referto valgono più di una vittoria. Con la prestazione contro gli Wizards, infatti, Luka Doncic supera un'autentica leggenda come Magic Johnson nella classifica dei giocatori con più triple doppie da almeno 25 punti, 15 assist e 10 rimbalzi in carriera. E la scalata verso la vetta dello sloveno, per ora 3°, non sembra destinata a fermarsi