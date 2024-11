Il n°33 di papà Scottie è appeso al soffitto dello United Center e suo figlio Scotty Jr., in città con i suoi Memphis Grizzlies, non può non averlo notato entrando in campo da avversario dei Bulls che furono di papà. Forse per questo ha voluto sfoderare la sua miglior prestazione da quando è in NBA, chusa con 30 punti, 10 assist e un incredibile 13/16 al tiro. Cifre che a Chicago non si vedevano dal 25 novembre 1995, e da un certo Scottie Pippen

Forse neppure nei suoi sogni Scotty Pippen Jr. avrebbe immaginato una serata come questa. Chissà quante volte è stato all’interno dello United Center di Chicago, a vedere papà Scottie dominare gli avversari con la maglia dei Bulls al fianco di Michael Jordan. E oggi il figlio del mitico n°33 di Chicago si è ritrovato lui, da giocatore, sul parquet che fu di suo padre e ha onorato la visita in Illinois nel migliore dei modi, firmando il suo massimo in carriera con 30 punti e aggiugendoci anche 10 assist. “Un sogno che si avvera: è pazzesco pensare che ho appena fatto una gara da 30&10 nell’arena dove giocava mio padre, non ho neppure le parole giuste per descrivere quello che sento. L’ho sentito prima della partita, sapeva quanto ci tenevo a questa gara in particolare”, ha detto Pippen Jr., già autore in stagione anche di una tripla doppia contro Washington, dopo che nei primi due anni in NBA aveva messo piede in campo solo in 27 occasioni.