Non è la prima volta che la NBA organizza il suo weekend delle stelle in quello che in America si chiama "Hoosier State", l'Indiana. La prima (e unica) volta è stata nel 1985, e non si tratta di un All-Star Game come un altro - avendo visto il debutto nella partita delle stelle di un certo Michael Jordan, al suo primo anno nella lega con i Bulls (7 punti in 22 minuti da titolare a Est, con le accuse di "freezout" da parte di MJ ad Isiah Thomas, reo secondo il rookie di Chicago di non avergli passato la palla). L'Est esce sconfitto da quella partita, 140-129, con tre giocatori sopra i 20 punti tra i vincitori in Ralph Sampson (24 con 10 rimbalzi, votato MVP della partita), George Gervin (23) e Magic Johnson (21 più 15 assist), mentre Larry Bird (21) e Isiah Thomas (22) finiscono come top scorer per l'Est. La gara si disputò davanti a oltre 43.000 spettatori nel gigantesco Hoosier Dome, perché l'Indiana è stato che da sempre ha un rapporto viscerale con la pallacanestro e si era cercato di permettere a più persone possibili di poter assistere all'evento.