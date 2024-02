Due vittorie da 50+ punti: solo due come i Celtics

Nella notte i Boston Celtics hanno rifilato 50 punti di scarto ai Brooklyn Nets, festeggiando al meglio le 100 vittorie in carriera di Joe Mazzulla (in meno di due anni). Considerando anche il +51 di inizio stagione agli Indiana Pacers, i biancoverdi sono entrati in un club veramente esclusivo, diventando la terza squadra di sempre a vincere due gare con almeno 50 punti di scarto nella stessa stagione. Ecco chi altro ci è riuscito