Bennedict Mathurin giocava in casa, perché la sfida del Rising Stars 2024 si è tenuta sul parquet della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Per vincere il torneo e guadagnarsi anche il premio di MVP, però, la giovane stella degli Indiana Pacers ha dovuto mettere in mostra tutto il suo talento. Come nell'azione in cui ha servito al compagno Walker Kessler un assist da capogiro nel vero senso della parola