“È stata una cosa da pazzi, mi sono sentito come in un film”. Alla fine, a poco meno di una settimana dalla chiusura del mercato, è arrivata anche la versione dei fatti di Dalton Knecht, coinvolto nel caso più controverso delle ultime settimane. Come noto, l’ex Tennessee era stato inserito insieme a Cam Reddish e a una prima scelta al Draft come contropartita nella trade che i Lakers avevano perfezionato con Charlotte e che avrebbe portato in gialloviola il centro Mark Williams. Il rookie era venuto a conoscenza del fatto di essere stato scambiato proprio mentre si allenava ai liberi al campo d’allenamento dei Lakers, quando il General Manager Rob Pelinka lo aveva interrotto per dargli la notizia in prima persona. “È stata dura, sono stato scelto dai Lakers e per me questo significa molto” ha precisato il diretto interessato, subito imbarcatosi su un volo verso Charlotte. Da lì Knecht aveva poi raggiunto gli Hornets a Detroit con l’idea di esordire nella partita che era in programma domenica. E poco prima di scendere in campo alla Little Caesars Arena, è arrivata la telefonata di Pelinka che lo richiamava in California.