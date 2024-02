Con il campionato in pausa per qualche giorno dopo l'All-Star Weekend, c'è tempo per analizzare qualche dato a bocce ferme. Considerando un minimo di 150 pick and roll giocati assieme, scegliendo solo tra quelli che hanno portato immediatamente a un'opportunità realizzativa, ecco la classifica per efficienza offensiva delle migliori coppie NBA. Non senza qualche sorpresa

L'ARTE DELL'ALLEY-OOP: LE MIGLIORI COPPIE NBA