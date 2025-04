Quello trascorso senza poter contare su Jalen Brunson non è stato un mese semplice per i Knicks , che se la sono cavata vincendo 9 delle 15 partite giocate senza la loro stella, ma l’ex Mavs sembra finalmente pronto a rientrare in campo . Il rientro di Brunson , che lo scorso 6 marzo si era fatto male alla caviglia destra nella partita poi persa al supplementare in casa dei Lakers , dovrebbe infatti arrivare già questa notte nella sfida in programma contro Phoenix al Madison Square Garden. E il ritorno di Brunson a una settimana dal termine della regular season , con 5 partite ancora da giocare per New York , diventa cruciale anche per i destini della squadra . I Knicks , infatti, sono ormai quasi certi di chiudere al 3° posto nella Eastern Conference , ma per pensare di potersela giocare ad armi pari con corazzate come Cleveland e Boston hanno assoluto bisogno di un Brunson presente e nella miglior condizione fisica possibile.

Brunson e il possibile destino dei Knicks

Che a New York puntassero in alto lo si era capito già quanto la dirigenza, nel corso delle ultime sessioni di mercato, aveva imbastito trade molto onerose pur di portarsi in casa OG Anunoby, Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. E se non ci sono dubbi sul fatto che la squadra sia più competitiva rispetto alla scorsa stagione, non ce ne sono nemmeno riguardo al fatto che il confronto con Cavs e Celtics oggi vedrebbe i Knicks partire con il ruolo di sfavoriti in una eventuale serie di playoff che, stando a come si è ormai delineata la classifica a Est, dovrebbe arrivare già al secondo turno. Ecco perché Brunson, con i suoi 26.3 punti e 7.4 assist di media a partita tenuti prima dell’infortunio, è un elemento del tutto essenziale per alimentare le speranze della banda di coach Tom Thibodeau di tornare alle Finals dopo più di un quarto di secolo. Ed ecco quindi perché le 5 partite che mancano al termine della stagione regolare per New Yorkdovranno soprattutto rappresentare un viatico verso la forma migliore per Brunson, magari a partire già dalla sfida con i Suns di questa notte.