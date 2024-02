La settimana di pausa concessa dall'All-Star Weekend è finita, stanotte si torna in campo e come da tradizione si comincia a fare davvero sul serio. Ogni squadra è pronta a lottare per un obiettivo, secondo i bookmakers del sito "BetOnline" queste sarebbero le undici favorite per la corsa al titolo. Tra nomi quasi scontati, assenze che fanno riflettere e qualche outsider, i campioni NBA 2024 dovrebbero uscire da questa lista

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI