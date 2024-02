Per Kyle Lowry, nato e cresciuto a North Philly, firmare con i Sixers è stato un po' come tornare a casa. Dopo essersi liberato del contratto con Charlotte, dove era finito nello scambio che aveva portato Terry Rozier a Miami, il veterano ex Heat e Raptors non ha avuto dubbi a proposito della squadra con cui portare a termine la sua 18° stagione in NBA. E per Lowry, che nella prima parte di regular season agli ordini di coach Erik Spoelstra ha fatto registrare picchi minimi di utilizzo e rendimento, non sembrano contare molto i minuti che giocherà o i tiri che prenderà. Anzi, tra le sue priorità c'è soprattutto quella di rendersi utile nel percorso di crescita della stella in rampa di lancio a Philadelphia. "Sono felice di essere qui, e capisco bene il mio ruolo ai Sixers" ha dichiarato il campione NBA 2019 con Toronto, "non importa quanti minuti giocherò, il mio compito è aiutare Tyrese [Maxey] a migliorare ancora e tutta la squadra a fare ancora meglio".