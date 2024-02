Al cuore non si comanda e il cuore di Luka Doncic batte per il Real Madrid. Non è un mistero che la stella dei Mavs tifi per i Blancos, dove lo sloveno ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di vincere Liga ed Eurolega e quindi volare in NBA. Doncic, però, è anche un grande tifoso della sponda calcistica del Real, e il suo affetto per la squadra allenata da Carlo Ancelotti è da sempre ricambiato. Durante l'All-Star Weekend lo sloveno si era lanciato in pronostici baldanzosi ("Con o senza Mbappé nei prossimi anni vinceremo diverse Champions") e quindi ha pubblicato su Instagram il regalo arrivato direttamente dalla Spagna: la maglia del Real con il numero 73, per celebrare il suo record di punti in una partita mandato a referto contro Atlanta lo scorso gennaio, e autografata da tutta la rosa attuale dei Blancos. Infine, nella notte Doncic si è presentato all'American Airlines Center di Dallas per la sfida contro i Phoenix Suns indossando un'altra maglia del Real, questa volta personalizzata con il "suo" numero 77 e il nome ben in vista.