Come arrivano le 4 squadre al double-header su Sky

Serata da non perdere questa sera: alle 19 Philadelphia ospita Milwaukee per una sfida di vertice della Eastern Conference, mentre alle 21.30 Phoenix cerca il riscatto contro i Los Angeles Lakers. Due partite da seguire in diretta sui canali di Sky Sport, su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it: scopriamo insieme come arrivano le quattro squadre a questo "double-header" in prima serata