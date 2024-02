Superata la pausa dell’All-Star Game, ogni partita conta per il posizionamento finale in classifica e per la zona playoff. Come da tradizione la NBA riserva per la seconda metà dell’anno le sfide tra le migliori squadre , e il doppio appuntamento di questa domenica 25 febbraio è di quelli imperdibili sia sulla costa Est che sulla costa Ovest. Si comincia alle 19 a Philadelphia con la sfida tra i padroni di casa dei Sixers (ancora privi di Joel Embiid, ma vincenti nell’ultima partita contro la lanciatissima Cleveland) e i Milwaukee Bucks del nuovo arrivato Danilo Gallinari . L’azzurro deve ancora sbloccarsi dopo aver chiuso con zero punti al debutto nei quasi 5 minuti in campo concessi da coach Doc Rivers nell’importante vittoria della squadra del Wisconsin sul campo dei Minnesota Timberwolves, squadra con il miglior record della Western Conference. La partita del Wells Fargo Center — in diretta su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua a partire dalle 19 — sarà quindi importantissima tra due squadre che cercano il miglior piazzamento possibile a Est , con i Bucks attualmente terzi e i Sixers quinti con 2.5 gare da recuperare su Giannis Antetokounmpo e soci.

Alle 21.30 Suns-Lakers con il 26° KD vs LeBron

Alle 21.30 ci si sposta in Arizona per una sfida sempre affascinante: quella tra LeBron James e Kevin Durant. Due dei nove migliori realizzatori nella storia della NBA — con KD che ha appena superato Carmelo Anthony per salire al nono posto e ora ha Shaquille O'Neal nel mirino — si affrontano per la 26^ volta in carriera in regular season, con il record in favore del Re vincente in 18 occasioni (9-5 invece il record per KD ai playoff, sempre in finale NBA). Ma oltre alla sfida tra i due futuri Hall of Famer c’è molto di più, a partire dalla presenza di altri grandi giocatori come Devin Booker e Anthony Davis, il possibile ritorno in campo di Bradley Beal (alle prese con un infortunio muscolare e un’operazione al setto nasale effettuata durante la pausa dell’All-Star Game) e soprattutto uno scontro diretto in zona play-in. Phoenix infatti, complici le due sconfitte rimediate a Dallas e Houston, è scivolata dal quinto all’ottavo posto nel giro di due giorni, avendo alle loro spalle proprio i Lakers che hanno intenzione di recuperare le 2.5 gare che li separano dai rivali di serata per risalire in classifica a Ovest e tenersi alle spalle i caldissimi Golden State Warriors. Anche questa, insomma, è una partita da non perdere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti sempre su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, per un "double-header" davvero di altissimo profilo sui canali di Sky Sport.