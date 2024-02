Nel derby di Los Angeles LeBron James trascina i Lakers, che rimontano dal -21 e schiantano i Clippers nel 4° quarto. Dallas vince a Toronto con la tripla doppia di Luka Doncic nel giorno del suo compleanno, Denver travolge Sacramento. Vittorie casalinghe per i Bulls, a cui servono due supplementari per battere Cleveland, per Indiana su New Orleans e per Minnesota su Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

