Denver batte i Lakers, Suns ko, Butler guida Miami

Denver vince la 6^ gara in fila e rovina la festa a LeBron James, che supera quota 40.000 punti ma vede i suoi Lakers battuti dai 35 punti di Jokic e da uno straordinario Michael Porter Jr.. Phoenix cade in casa contro Houston (con Beal espulso), Brooklyn batte e avvicina Atlanta in classifica, vittorie anche per Portland a Memphis e per Miami, che batte Utah col miglior Butler della stagione

VIDEO | GUARDA IL CANESTRO DEI 40.000 PUNTI DI LEBRON JAMES