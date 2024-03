Fenomeno Wemby: solo Duncan e Robinson come lui

La seconda vittoria in fila dei San Antonio Spurs porta la firma di Victor Wembanyama a caratteri cubitali: 31 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 6 stoppate per travolgere gli Indiana Pacers. Tra i rookie della storia NBA solo altri due Spurs come David Robinson (due volte) e Tim Duncan hanno realizzato cifre del genere in una partita. Il francese domina segnando 11 dei 17 tiri tentati di cui 3/4 da tre punti e 6/7 dalla lunetta in meno di 32 minuti di gioco, realizzando numerose giocate da assoluto dominatore