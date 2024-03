Per vincere sul campo dei Pacers senza l'infortunato Karl-Anthony Towns Minnesota ha bisogno del miglior Anthony Edwards. La stella dei T'Wolves risponde con una partita da 44 punti, ma sbaglia il tiro libero che a 6 secondi dalla fine potrebbe dare un possesso pieno di vantaggio ai suoi. Aaron Nesmith prova a pareggiare i conti attaccando il ferro in contropiede, ma Edwards lo insegue e lo stoppa volando talmente in alto da sbattere la testa contro il tabellone