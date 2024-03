Da una parte ci sono Jalen Green e Jabari Smith Jr., giovani in rampa di lancio per Houston, dall'altra è rientrato Donovan Mitchell e ora Cleveland può godersi l'esplosiva coppia di guardie formata insieme a Darius Garland. In Rockets-Cavs potrebbe succedere davvero di tutto, si inizia alle 22 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

La stagione di Houston era partita molto bene e i Rockets, prima di calare vistosamente, avevano sorpreso un po' tutti. Il recente infortunio ad Alperen Sengun (21.1 punti, 9.3 rimbalzi e 5 assist di media a partita), motore dell'attacco di coach Ime Udoka e protagonista di un'annata ai confini della convocazione all'All-Star Game, ha poi scritto la parola fine alle speranze di riagganciare almeno la zona play-in. In Texas, però, quest'ultimo scampolo di regular season può servire per testare due giovani come Jalen Green (18.6 punti di media) e Jabari Smith Jr. (13.4 punti e 8.5 rimbalzi di media). Il talento di sicuro non manca, ma ai due verrà chiesto di dimostrare maggiore continuità nelle prestazioni. Il talento non manca nemmeno nel roster di Cleveland, che è in piena lotta per il 2° posto a Est e ha appena recuperato la sua stella Donovan Mitchell (27.7 punti e 6.1 assist di media) dopo lo stop per infortunio, ma dovrà ancora fare a meno di Evan Mobley (15.6 punti e 10.2 rimbalzi di media). Mitchell torna così a formare una coppia di guardie con pochi eguali nella lega, affiancandosi ad un Darius Garland in decisa crescita (19 punti e 6.3 assist di media). Lo spettacolo, insomma, non dovrebbe proprio mancare. L'appuntamento è alle 22.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.