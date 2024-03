Il suo nome non compariva tra quelli che i beninformati davano come certi della convocazione già diverse settimane fa, ma Kyrie Irving non è tipo da lasciarsi scoraggiare. Secondo quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", infatti, la stella dei Dallas Mavericks avrebbe manifestato un desiderio profondo di giocare con gli Stati Uniti a Parigi il prossimo luglio. Per Irving non sarebbe affatto una prima volta, perché l'ex Cavs e Nets ha già vestito la maglia di Team USA ai Mondiali in Spagna del 2014, vinti da MVP della manifestazione, e alle Olimpiadi di Rio del 2016, concluse con la medaglia d'oro al collo. La concorrenza, in particolare nel ruolo di guardia, è agguerrita, ma Irving, che fin qui sta viaggiando a 25.4 punti e 5.2 assist di media, gode di parecchia stima tra i colleghi e gli addetti ai lavori e potrebbe anche riuscire nell'impresa di strappare un posto tra i 12 che saranno a disposizione di coach Steve Kerr.