Nel big match contro Milwaukee la spuntano i Celtics, che ribadiscono il loro primato a Est. Miami piazza il colpo in trasferta a Cleveland, Golden State torna a vincere travolgendo Memphis. Vittorie esterne anche per Sacramento a Toronto, per Indiana a Detroit e per i Clippers sul campo di Portland. Phoenix batte Philadelphia e i Thunder hanno la meglio dei Jazz. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

