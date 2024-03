La March Madness, culmine dell'annata del basket universitario, è in pieno svolgimento e per Kentucky, testa di serie numero 3 del tabellone, è arrivata una dolorosissima eliminazione al primo turno del torneo. Nonostante il passaggio a vuoto, però, vestire la maglia degli Wildcats rimane uno dei modi migliori per iniziare a costruirsi una carriera in NBA. Sono infatti moltissimi gli ex Kentucky di successo nella lega, tanto che si potrebbero distribuire in addirittura tre quintetti