Gli intervalli a Charlotte non sono come gli altri

Nel corso di questa stagione a Charlotte si sono esibiti i “Deadly Games”, una coppia di artisti che intrattengono il pubblico con giochi molto pericolosi, tra cui il pezzo forte consiste in un colpo di balestra di schiena servendosi solo di uno smartphone per colpire un palloncino in bocca alla donna ferma immobile. Che dire: a Charlotte davvero gli halftime show non sono come gli altri

Red Panda è Red Panda - e la conoscono tutti. Da anni i suoi numeri acrobatici intrattengono il pubblico NBA in tante arene diverse. Ma a Charlotte (lontano dai riflettori) nell'intervallo delle gare degli Hornets sta andando in scena un tipo di intrattenimento che trova pochi eguali nella lega. Si chiama "Deadly Games" (giochi mortali, e già il nome...) e vede protagonisti di volta in volta vari personaggi (abbastanza curiosi) che però hanno già conquistato l'attenzione dei tifosi. C'è chi li ha paragonati alla famosa coppia WWE formata da Karrion Kross e Scarlett (Bordeaux) e chi, invece, ha ovviamente approfittato delle loro esibizioni per ironizzare su quelle della squadra ("Sicuramente più precisi loro che gli Hornets al tiro", "A Charlotte fan di tutto tranne che assemblare un roster vincente", etc.). Ma in una piazza lontana da quelle più gettonate, piano piano - intervallo dopo intervallo - un piccolo culto sta già sviluppandosi...