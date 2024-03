Jokic in tripla doppia, Denver strapazza Cleveland

I Denver Nuggets tornano a vincere dopo due ko in fila travolgendo i Cleveland Cavaliers per 130-101. Nikola Jokic chiude con una spettacolare tripla doppia da 26 punti, 16 rimbalzi e 15 assist ispirando una serata strepitosa al tiro per i campioni in carica. I Cavs non riescono a tenere il passo nonostante i 23 di Evan Mobley (9/10 al tiro) e i 19 di Jarrett Allen

I Denver Nuggets sono sempre privi di Jamal Murray, ma Nikola Jokic scende in campo con la chiara intenzione di mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra, agli avversari e alla lega intera. Dopo due sconfitte in fila, i campioni in carica travolgono una squadra di alta classifica nella Eastern Conference come i Cleveland Cavaliers senza mai lasciare loro una chance, cambiando marcia a cavallo di primo e secondo tempo per costruire un vantaggio sopra le 20 lunghezze che viene mantenuto fino al termine del match. Nikola Jokic in particolare si sente ispirato e particolarmente combattivo, litigando con la terna arbitrale anche a risultato ampiamente acquisito e dominando totalmente nei 35 minuti in cui rimane in campo: per lui alla fine c’è una tripla doppia di extralusso a quota 26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist con 11/18 al tiro e un plus-minus di +37 che racconta bene quale sia stato il suo impatto in campo.