Il weekend di Pasqua porta con sé la miglior notizia possibile per i tifosi dei Philadelphia 76ers: come preannunciato da ESPN e The Athletic, l’MVP in carica Joel Embiid è vicino al ritorno in campo, che potrebbe avvenire già nella notte tra martedì e mercoledì per la sfida interna agli Oklahoma City Thunder, primi della classe nella Western Conference. Embiid era fuori dallo scorso 30 gennaio per una operazione al menisco del ginocchio sinistro, che aveva interrotto bruscamente una stagione storica nella quale aveva segnato più punti (1.201, 35.3 di media, più dei 34 di Luka Doncic attualmente capocannoniere) che minuti giocati (1.157), come non accadeva dai tempi di Wilt Chamberlain. Il suo ritorno in campo può cambiare gli equilibri dell’intera Eastern Conference: fintanto che è stato in campo il record dei Sixers era di 29 vittorie e 17 sconfitte, ma dopo il suo infortunio nella sfida contro Golden State hanno vinto appena 11 delle successive 39 partite, scivolando fino all’attuale ottavo posto nella conference che vorrebbe dire torneo play-in. Il sesto posto che permetterebbe di andare ai playoff direttamente (e di evitare sia Boston che Milwaukee al primo turno) è però distante solamente due partite, con scontri diretti da disputare sia contro Miami (attualmente settima) che Orlando (quinta) per poter risalire. In questa stagione i Sixers hanno un record di 26-8 con Embiid in campo e di 14-27 senza: il ritorno dell’MVP in carica può davvero cambiare tutto per la squadra di Nick Nurse, sempre in attesa di capire quali saranno le sue condizioni fisiche per lo sprint finale.