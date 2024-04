A partire dalla prossima stagione, i Clippers giocheranno le loro gare interne nel nuovissimo Intuit Dome, ma per gli ultimi 25 anni hanno dovuto condividere il palazzetto con i "cugini" Lakers. E, come successo ieri per l'ultima volta in regular season, quando entrambe le squadre si sono trovate a giocare a Los Angeles nella stessa giornata, la Crypto.com Arena ha vissuto una trasformazione velocissima e strabiliante: da fortino per Paul George e compagni a casa gialloviola nel giro di poche ore