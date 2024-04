Nba 360, risultati e partite dell'ultimo turno in diretta streaming

Manca poco al termine della stagione regolare, anzi pochissimo, ma molti verdetti di classifica rimangono ancora da emettere. Chi andrà ai playoff? Chi dovrà passare dal play-in? Quali incroci ci riserveranno la Eastern e la Western Conference? Per scoprirlo occorrerà attendere l'ultima giornata di regular season, 15 partite tutte in diretta su Sky Sport NBA , in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it . L'appuntamento è per le 19 di domenica 14 aprile

Un appuntamento imperdibile per ogni appassionato NBA che si rispetti, una corsa fino all'ultimo canestro per decidere le posizioni in classifica a Est e a Ovest e quindi la griglia del play-in e dei playoff. L'ultima giornata della regular season 2023-24 si prospetta un'emozione lunga tutta la serata, perché saranno ben 15 le partite in programma, 7 partite alle 19 e 8 partite alle 21.30, in diretta su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it. La formula è quella dell'NBA 360, con tutti i campi collegati in diretta e tre coppie in telecronaca per raccontare tutte le azioni, tutti i canestri e tutti i risultati in tempo reale: Alessandro Mamoli con Matteo Soragna, Francesco Bonfardeci con Mauro Bevacqua e Dario Vismara con Davide Pessina. Si inizia alle 19, per cinque ore di basket senza interruzioni, per godersi ogni minuto dell'atto finale della stagione regolare.