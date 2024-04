La stagione 2023-24 dei Pistons passerà alla storia per la striscia di 28 sconfitte consecutive, la più lunga della storia NBA in una singola stagione, e per poco altro. Per una squadra che in estate si era affidata ad un coach di alto livello come Monty Williams, però, le aspettative erano ben diverse. E ora, dopo quella che appare come un'altra annata buttata, occorre ricominciare da capo con poche certezze e molte scelte importanti da fare sul mercato