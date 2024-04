I Boston Celtics hanno suggellato una regular season dominata in lungo e in largo mettendo una bella ciliegina sulla torta. Come annunciato da ESPN, la franchigia ha raggiunto un accordo con Jrue Holiday per rinnovare il suo contratto per altri quattro anni a 135 milioni di dollari complessivi, raggiungendo diversi obiettivi con una sola firma. Innanzitutto si sono messi al sicuro dal possibile addio di un loro titolare: rinunciando alla player option da 37.3 milioni di dollari per la stagione 2024-25, Holiday avrebbe potuto presentarsi sul mercato dei free agent con diverse pretendenti agguerrite, con la possibilità di ricevere magari un contratto più corto ma con un alto numero di milioni garantiti (come ad esempio Fred VanVleet con Houston, con un triennale da 129 milioni, o Bruce Brown con un biennale da 45 milioni). A pochi mesi dal suo 34° compleanno, però, Holiday ha preferito la sicurezza di rimanere con una franchigia dove può continuare a competere per il titolo, assicurandosi un contratto a lungo termine che lo accompagnerà fino al termine della stagione 2027-28, quando compirà 38 anni. E non è un dettaglio banale: gli unici giocatori ad aver ricevuto un contratto completamente garantito superiore ai 100 milioni di dollari a 33 anni già compiuti sono LeBron James, Steph Curry e Al Horford, come scritto da Bobby Marks di ESPN.