Minnesota ko Denver prima, L.A.-Dallas al 1° turno

Nello scontro diretto per la vetta della Western Conference la spuntano i Nuggets, trascinati da un Nikola Jokic ancora una volta dominante. Dallas vince a Miami, si aggiudica la Southwest Division e ha la certezza di affrontare di nuovo ai playoff i Clippers, sconfitti in casa da Phoenix. Nette vittorie per i Thunder su San Antonio e per Milwaukee su Orlando. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

