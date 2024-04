A lanciare la provocazione recentemente è stato Jamal Crawford, uno che quando si tratta di guardie che giocano in NBA ha una lunghissima esperienza: Luka Doncic e Kyrie Irving potrebbero essere la coppia di guardie dal maggior talento che abbia mai calpestato i parquet della lega. Le due stelle dei Mavs, però, non sono il primo backcourt spettacolare nella storia del gioco, queste sono le altre coppie di guardie che hanno giocato insieme e vinto tanto insieme, in rigoroso ordine cronologico di apparizione