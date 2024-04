La regular season 2023-24 si è conclusa, e anche se per 20 squadre su 30 c’è ancora una post-season da disputare, possiamo già tracciare un bilancio di quello che hanno detto le 82 partite di stagione per le 30 squadre. Passiamole in rassegna una per una dando un voto a quanto visto in campo, anche considerando le aspettative che c’erano su di loro sulla base degli over-under dei bookmakers a inizio anno per capire se sono andati sopra o sotto quello che ci si attendeva