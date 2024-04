Boban Marjanovic è un uomo del popolo: dopo aver sbagliato un tiro libero in una partita priva di significato, l’attuale giocatore dei Rockets ha sbagliato appositamente il secondo per permettere ai suoi ex tifosi dei Clippers di ricevere del pollo gratis, come di consuetudine a seguito di due errori ai liberi di un avversario nel 4° periodo. Il lungo serbo si è così guadagnato ulteriore apprezzamento, dicendo a tutti "Ci penso io" prima del secondo libero e alzando il dito al cielo indicando il pubblico festante